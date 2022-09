In Deutschland braucht man viel Vermögen, um zum reichsten Zehntel zu zählen. Bei der Hürde bis zur einkommensstärkeren Bevölkerungshälfte sieht es jedoch anders aus.

Mit wie viel Geld gehört man tatsächlich zu den oberen zehn Prozent? (Foto: IMAGO/YAY Images) Einkommensverteilung Deutschland

Frankfurt Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich kürzlich beim Tag der offen Tür der Bundesregierung den Fragen der Bürger stellte, wollte ein Junge von ihm wissen: „Bist du reich?“ Scholz antwortete: „Wenn man bedenkt, wie viel die Menschen durchschnittlich verdienen, dann ja.“

Politiker tun sich mit solchen Fragen schwer. CDU-Chef Friedrich Merz, immerhin Millionär, zählte sich vor einigen Jahren in einem Interview zur „gehobenen Mittelschicht“. Allerdings ist die Frage, ab wann man in Deutschland reich ist, auch gar nicht so einfach zu beantworten. Zudem gibt es unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem ob das Vermögen betrachtet wird oder das Einkommen.

