Elektromobilität So wird eine kleine griechische Insel zum Zukunftslabor von VW

Astypalea Segeljachten und Fischerboote schaukeln im malerischen Hafen, um den sich weißgetünchte Würfelhäuser wie die Reihen eines Amphitheaters gruppieren. Über allem thront eine venezianische Festung. Auf der griechischen Insel Astypalea herrscht eine idyllische Ruhe. Die 1300 Einheimischen sind fast unter sich, nur wenige Besucher schlendern durch die Gassen. Das kleine Eiland, das zur Inselgruppe des Dodekanes um Rhodos gehört, liegt abseits der großen Touristenströme.

Aber jetzt macht sich das bisher nur unter Hellas-Fans bekannte Astypalea europaweit einen Namen als „smarte und nachhaltige Insel“. Die griechische Regierung und der Volkswagen-Konzern testen hier Konzepte zur ganzheitlichen, klimaneutralen Elektromobilität.

Dazu gehören Solaranlagen zur Gewinnung von Ökostrom, Elektrofahrzeuge, Car-Sharing und intelligente öffentliche Fahrdienste. Bis 2026 soll die Insel schrittweise auf smarte, nachhaltige Mobilität umgestellt und das Energiesystem vollständig erneuert werden – ein Modellversuch im Zeitraffer.

Das Projekt ist auf sechs Jahre angelegt. Ein Jahr nach dem Start im Juni 2021 zogen jetzt der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis und VW-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess auf Astypalea eine erste Zwischenbilanz. Mitsotakis unterstrich den Anspruch seines Landes, beim Kampf gegen den Klimawandel eine führende Rolle zu spielen. Mit dem Projekt auf Astypalea „stehen wir heute an der Spitze der Innovation bei der Einführung intelligenter Mobilitätssysteme“, sagte Mitsotakis.

Griechenland hat ehrgeizige Klimaziele: Bis 2028 will es alle Kohlekraftwerke vom Netz nehmen. VW-Chef Diess sieht sein Unternehmen als einen „Treiber des Wandels weg von Gas, Öl und Kohle hin zu erneuerbaren Energien“. Das Projekt auf Astypalea zeige, „dass eine schnelle Transformation zu grüner Mobilität und Energie machbar ist, wenn Unternehmen und Regierungen Hand in Hand arbeiten“.

Astypalea: Mobilität nach Bedarf ersetzt traditionelle Bus-Linie

Nachdem vor einem Jahr die ersten vollelektrischen Fahrzeuge auf der Insel eintrafen, geht es jetzt in der zweiten Phase um die Einführung intelligenter Mobilitätsdienste. Sie ersetzen die traditionelle Bus-Linie, die bisher nur wenige Orte auf der 96 Quadratkilometer großen Insel miteinander verband. Über eine App können die Einwohner der Insel und die Touristen Fahrten mit dem neuen Ridesharing-Dienst Astybus buchen.

Die Kleinbusse fahren nach Bedarf auch abgelegene Orte der Insel an. Zum Einsatz kommen fünf Fahrzeuge des Volkswagen ID.Buzz, der im Herbst dieses Jahres Marktstart hat. Mietwagen, Elektro-Scooter und E-Fahrräder können ebenfalls per Handy über die App gebucht werden.

Elektromobilität: Staatliche Förderung für Elektroautos auf Astypalea

Private Autobesitzer bekommen für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge auf Astypalea staatliche Förderungen von bis zu 40 Prozent des Kaufpreises und Abwrackprämien für ihre alten Verbrenner. Zugleich entsteht ein flächendeckendes Netzwerk aus öffentlichen Ladestationen.

„Das Konzept ist für Einwohner wie Touristen hochspannend“, sagte VW-Chef Diess dem Handelsblatt. Durch das Car Sharing werde sich der Fahrzeugbestand auf der Insel von derzeit rund 500 Autos und 1000 Zweirädern um ein Drittel verringern, prognostiziert Diess.

Der VW-Chef will auf der Insel nicht nur neue Mobilitätskonzepte testen. (Foto: Bloomberg) VW-Chef Herbert Diess

Zehn Prozent der Fahrzeuge sind bereits jetzt elektrisch unterwegs, darunter auch das erste E-Taxi von Typ VW ID.4. „Wir erleben auf Astypalea die Transformation der Mobilität im Zeitraffer – hier lässt sich erahnen, wie die Mobilität in Europa in einigen Jahren aussehen wird“, so Diess.

Begleitet wird das Projekt mit Studien von Wissenschaftlern der Ägäis und der schottischen Universität Strathclyde. Dabei geht es vor allem um die Akzeptanz in der örtlichen Bevölkerung. 65 Prozent der Befragten sind grundsätzlich bereit, auf ein E-Auto umzusteigen. Als Hemmnisse werden vor allem die Anschaffungskosten sowie fehlende Lademöglichkeiten genannt.

Skepsis weicht der Begeisterung für Elektromobilität

Immerhin 50 Prozent der Bevölkerung erklärten, sie seien bereit, unter bestimmten Voraussetzungen das eigene Auto aufzugeben und nur noch die Mobilitätsdienste zu nutzen. „Wir lernen auf Astypalea viel“, sagt Diess: „Es ist schön zu sehen, wie das Projekt wächst und die Menschen bereit sind, ihr Verhalten zu ändern.“ Nach anfänglicher Skepsis steige die Begeisterung bei der Bevölkerung für die E-Mobilität, „weil sie nun erlebbar ist“, sagt Diess.

Nicht nur die Bevölkerung lernt dazu, auch Industrie und Politik sammeln wichtige Erfahrungen. VW schaut sich gerade an, inwiefern man E-Autos ins Stromnetz integrieren kann. „Das sogenannte Vehicle-to-Grid wird ein großes Thema“, sagte Diess im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Das Auto kann als mobile Powerbank künftig dazu beitragen, die volatile Erzeugung von Grünstrom auszubalancieren“, erklärt der VW-Chef. „Wir bringen diese Technologie demnächst im großen Maßstab in unsere Autos, und Astypalea bietet sich als Testfeld an.“

Astypalea: CO2-Emissionen sollen bis 2026 um 70 Prozent sinken

Noch bezieht die Insel einen Großteil ihres Stroms aus einem Dieselkraftwerk, das pro Jahr 4800 Tonnen CO2 produziert. Im nächsten Jahr beginnt die Umstellung des Energiesystems von Astypalea auf lokale gewonnenen Ökostrom aus Solarzellen und Windgeneratoren. Die Projekte werden jetzt ausgeschrieben.

Bis 2023 soll ein großer Solarpark entstehen, der rund drei Megawatt Grünstrom liefert. Damit werden dann 100 Prozent des Energiebedarfs für die E-Mobilität und mehr als 50 Prozent des allgeneinen Energiebedarfs der Insel abgedeckt. 800 Tonnen Dieseltreibstoff für das örtliche Kraftwerk können damit eingespart werden. Die Energiekosten sinken dadurch um 22 Prozent. Bis 2026 sollen 80 Prozent des aus Astypalea verbrauchten Stroms aus Sonne und Wind kommen. Ziel ist es, die CO2-Emissionen der Insel bis dahin um 70 Prozent zu senken.

