Energieversorgung Das bedeutet die Gas-Umlage für Verbraucher und Unternehmen

Berlin, Düsseldorf Auf Deutschlands Gasverbraucher kommen zusätzliche Belastungen von mehreren Hundert Euro zu, Unternehmen müssen sich zum Teil auf hohe Millionenbeträge einstellen: Ab dem Herbst können Gashändler ihre gestiegenen Einkaufspreise weitergeben. Am Montag verkündete Trading Hub Europe (THE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, die Höhe der Gasumlage: 2,419 Cent pro Kilowattstunde (kWh) mehr kommen ab dem 1. Oktober auf Haushaltskunden und Unternehmen zu.

Bis die Kosten beim Verbraucher ankommen, könnte es zwar noch etwas dauern. Aber klar ist bereits jetzt, dass die ohnehin schon hohen Gaspreise für Privathaushalte um mehrere Hundert Euro steigen werden – und für viele Unternehmen um mehrere Millionen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte am Montag: „Die Umlage ist eine Folge von Putins völkerrechtswidrigem Angriffskrieg gegen die Ukraine und die von russischer Seite verursachte künstliche Energieknappheit.“ Sie sei kein einfacher Schritt.

