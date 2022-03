Entlastungspaket Koalitions-Beschluss: 300 Euro Energiepreis-Pauschale und weniger Steuern auf Sprit

Wegen der hohen Energiepreise hat sich die Ampel auf ein Entlastungspaket geeinigt. Sprit wird günstiger, ein subventioniertes Nahverkehrsticket angeboten – und alle Steuerzahler erhalten eine Energiepauschale.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Austausch mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). (Foto: imago images/photothek) Ampelkoalition

Berlin Über das neue Entlastungspaket der Bundesregierung hatten die Koalitionsspitzen ab dem späten Mittwochabend elf Stunden verhandelt. Erst am Donnerstagmorgen stand endlich ein Ergebnis. Die Verhandlungen zogen sich so lange hin, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sogar zu spät beim Nato-Gipfel in Brüssel eintrudelte und das Auftaktfoto verpasste.

Eigentlich sollten solche langen Verhandlungsnächte der Vergangenheit angehören. Doch zu sehr hatten sich SPD, Grüne und FDP zuvor in der Frage verhakt, wie sie die Bürger angesichts der hohen Energiepreise am besten entlasten wollen. Man sei mit einem unterschiedlichen Fokus in die Gespräche gegangen, räumte SPD-Chef Lars Klingbeil ein.

Am Ende einigten sich die Koalitionsspitzen auf eine ganze Reihe von Ergebnissen. Alle Steuerzahler erhalten eine Einmalzahlung, die sogenannte Energiepreispauschale. Zudem soll die Energieversorgung breiter aufgestellt werden.

Entlastungspaket mit Energiepauschale für Steuerzahler