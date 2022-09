Die Bundesregierung hat erste Zahlen dazu vorgelegt, wie sehr die Entlastungen wirken. Dabei könnte sie aber eine Gruppe vernachlässigt haben – für die wird der Winter wohl teuer.

Geringverdiener können auf die höchste Entlastungswirkung hoffen. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Einkaufen in der Düsseldorfer Königsallee

Berlin Die Bundesregierung hält ihr Entlastungspaket über 65 Milliarden Euro für wuchtig. Aber wer profitiert wie von den angekündigten Schritten vom höheren Kindergeld bis zur Strompreisbremse?

Endgültige Zahlen liegen noch nicht vor. Doch erste Schätzungen der Regierung zu einzelnen Personengruppen, die Justizminister Marco Buschmann (FDP) via Twitter verbreitete, zeigen: Tatsächlich profitieren Geringverdiener am stärksten, aber auch Topverdiener stärker als mittlere Einkommen. Die Mittelschicht profitiert also am wenigsten. Exklusive Berechnungen des Finanzwissenschaftlers Frank Hechtner für das Handelsblatt bestätigen das.

Entlastungspaket: Was bekommt die Mittelschicht?

Hilft das Entlastungspaket der mit Gas heizenden Mittelschicht dennoch ausreichend? Dieser Artikel zeigt im Detail, mit welchen konkreten Beträgen der Bund folgende Einkommensklassen unterstützen könnte:

Bezieher von Hartz-IV

Singles und Familien mit unterem Einkommen

untere Mittelschicht und mittlere Einkommen

obere Einkommen

So profitieren Empfänger von Hartz 4 und untere Einkommen vom neuen Entlastungspaket

