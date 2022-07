Fachkräftemangel Immer mehr junge Menschen versauern in Hilfsjobs – doch Zehntausende Lehrstellen sind frei

Deutschlands Betriebe suchen verzweifelt nach passenden Auszubildenden. Dabei gibt es genug potenzielle Interessenten. Und nicht alle haben Besseres vor.

Immer mehr Lehrstellen bleiben frei – auch weil junge Menschen denken, mit Ausbildungsberufen sei kein Geld zu verdienen. (Foto: Imago) Azubi gesucht

Berlin Yasemin Räpple ist eine zweifache Ausnahmeerscheinung. Zum einen beginnt die 17-Jährige im September eine Lehre als Bäckerin. Sie wird Fachkraft in einer Branche, die seit Jahren um Nachwuchs kämpft. „Ich habe schon als Kind gern mitgebacken“, erzählt die Schwäbin mit Realschulabschluss.

Zugleich ist Yasemin auch in der zehnten Klasse der Gemeinschaftsschule Schlossbergschule in Vaihingen an der Enz bei Stuttgart eine Ausnahme: Von insgesamt rund 25 Schulabgängern fallen ihr gerade mal drei andere ein, die in diesem Herbst eine Ausbildung beginnen – „alle anderen gehen weiter zur Schule“.

Das ist nicht nur in der schwäbischen Provinz so. Aktuell läuft der Endspurt für das neue Ausbildungsjahr, das im September beginnt. Doch immer mehr Lehrstellen bleiben unbesetzt; Ende Juni waren es noch 259.000 Plätze.

Fachkräftemangel: Laut Bundesagentur für Arbeit jede fünfte Lehrstelle unbesetzt