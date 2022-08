Gasumlage Ampelkoalition zerstreitet sich über Gasumlage – Grüne reagieren erbost auf die Attacken gegen Habeck

Berlin Noch zu Jahresbeginn zeigte sich die Ampelkoalition gefestigt. Mit einem anderen Elan und neuem Spirit wollten SPD, Grüne und FDP als „Fortschrittskoalition“ vieles anders machen als die Vorgängerregierung. Vor allem sollte es weniger konfliktgeladen zugehen.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sprach seinerzeit vom Teamgeist aus den Koalitionsverhandlungen, den man mit in die Regierung genommen habe. „Im Gegensatz zur vorherigen unionsgeführten Großen Koalition setzt die Ampel auf faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte er. Auch wenn es manchmal bei den Abstimmungsprozessen ruckle.

Von fairer und vertrauensvoller Zusammenarbeit ist inzwischen aber nicht mehr viel zu sehen. Seit Wochen verheddern sich SPD, Grüne und FDP in den Details weiterer Hilfen für die Bürgerinnen und Bürger angesichts der gewaltigen Mehrkosten infolge der Energiekrise. Besonders umstritten dabei: Die von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erdachte Gasumlage.

SPD-Chef Lars Klingbeil warf Habeck handwerkliche Fehler vor, weil von dieser Abgabe der Privathaushalte und Industrie auch Unternehmen profitieren, die dies wirtschaftlich nicht benötigen. Statt „schöner Worte“ forderte Klingbeil Korrekturen und eine Politik mit Substanz.

Die Grünen reagierten erbost auf die Attacken auf Habeck. Vor allem enge Vertraute des Ministers ließen kein gutes Wort an der SPD und Olaf Scholz.

Scharfe Grünen-Kritik an SPD und Kanzler Scholz

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz schrieb auf Twitter: „Die schlechte Performance des Bundeskanzlers, seine miesen Umfragewerte, Erinnerungslücken bei Warburg und seine Verantwortung bei Nord Stream 2 werden durch unloyales Verhalten und Missgunst in der Koalition nicht geheilt werden.“ Er spielte damit unter anderem auf die Debatte um die Rolle des früheren Hamburger Ersten Bürgermeisters in der Cum-Ex-Affäre an.

Jan Philipp Albrecht, Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, ergänzte: Während Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock „sich fürs Land reinhängen, seit Monaten Krisenmanagement im besten Sinne betreiben und damit die Ampel auf Kurs halten, versuchen die SPD und ihr Kanzler, die eigenen schlechten Umfragewerte mit billigem Populismus aufzubessern. So wird das nichts.“

Doch nicht nur die SPD sieht Habeck jetzt in der Verantwortung. Auch die FDP hält die Gasumlage für eine „Fehlkonstruktion“. Fraktionschef Dürr forderte sogleich ultimativ Korrekturen bis zur Regierungsklausur an diesem Dienstag.

Der Grünen-Chef Omid Nouripour zeigte Verständnis für die Empörung aus seiner Partei und mahnte die Koalitionspartner, dass die Tonlage „nicht die Regel werden darf“. Er sagte jedoch auch, Auseinandersetzungen in der Sache seien bei der Größe der Herausforderungen „mehr als normal“. Insgesamt arbeite man in der Koalition gut zusammen.

Auch der Kanzler spielte die Sticheleien zwischen den Ampel-Parteien herunter. „Wir arbeiten sehr eng und sehr gut zusammen, gerade auch was die Entscheidungen betrifft, die jetzt unmittelbar bevorstehen“, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Prag.

Der Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter sieht indes die Ampelpartner in einer kritischen Lage. „Der euphorische Konsens beim Aufbruch der Koalition, unterschiedliche Problemsichten zu optimierenden und komplexen Lösungsstrategien zusammenzuführen, scheitert gerade an fundamentalen Herausforderungen“, sagte Oberreuter dem Handelsblatt.

„Das führt zur Rückbesinnung auf die je eigenen Kernorientierungen und folglich zur Akzentuierung von Differenzen bis hin zu persönlichen Angriffen.“ Daher seien auch „Fragen an die Regierungsfähigkeit wie an den Fortbestand der gegenwärtigen Berliner Konstellation erlaubt, auch wenn sie sich erst in einigen Monaten stellen sollten“.

Für den Bremer Politikwissenschaftler Lothar Probst sind in einer, wie er es nennt, „Koalitionsdemokratie“ Konflikte zwischen den Koalitionären nicht unüblich – vor allem am Ende einer Regierungszeit, wo sich die Partner wieder stärker voneinander abgrenzen wollen. Insofern sei es „eher ungewöhnlich“, dass sie schon in einer so frühen Phase der Ampelkoalition zutage treten, sagte Probst dem Handelsblatt.

Wenn einer der Partner sich besser positionieren könne als die anderen, würden die Auseinandersetzungen schärfer. „SPD und FDP schauen neidisch auf die Grünen, die ihnen in den Umfragen weit enteilt sind“, erläuterte der Politikprofessor.

Politikwissenschaftler: „Man wird weiterhin versuchen, sich zusammenzuraufen“

Probst glaubt aber nicht, dass die Ampel am Streit über die Gasumlage oder andere umstrittene Themen zerbricht. „Keiner der Ampelpartner wird mitten in einer krisenhaften Entwicklung einen Koalitionsbruch riskieren“, sagte er. „Man wird weiterhin versuchen, sich zusammenzuraufen – gegebenenfalls mit Kompensationsgeschäften oder Formelkompromissen.“

Im Fall der Gasumlage hat Habeck zwar Korrekturen angekündigt. „Wir werden das Problem lösen“, sagte er im ZDF. Sein Ministerium machte aber zunächst keine Angaben dazu, wann eine Lösung präsentiert werde. „Nähere Details zum Zeitplan kann ich aktuell noch nicht nennen“, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Die Zeit drängt allerdings. Denn dass wegen der Energie-Zusatzkosten am Ende für viele Menschen ein großes Minus stehen wird, ist zu erwarten. Hinzu kommt: Die Stimmung in der Bevölkerung ist zunehmend aufgeheizt – was Buh- und Zwischenrufe bei öffentlichen Veranstaltungen von Habeck und Lindner zeigen.

Mit der Arbeit von Kanzler Scholz sind laut einer kürzlich veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag“ 62 Prozent der Bürger unzufrieden, 65 Prozent bewerten die Arbeit der Bundesregierung negativ. Seit Anfang März haben sich die Zahlen deutlich verschlechtert.

Friedrich Merz: „Die Ampel müsste Orientierung geben und Verantwortung zeigen“

Die Gründe liegen für Politikwissenschaftler Probst auf der Hand. „Scholz lässt vieles laufen“, sagte er. Nicht nur, dass er selbst oft nicht klar genug die Richtung der Ampel vorgebe, „er steht auch im Schatten seines Vizekanzlers Habeck, der wesentlich besser als er erklären und Richtungen vorgeben kann“.

Politikprofessor Oberreuter weist Scholz eine Mitverantwortung an den Streitereien zu. „Selten gab es derart potenzielle Notsituationen wie jetzt, die Linie und Führung forderten“, sagte Oberreuter dem Handelsblatt. „Scholz leistet sie offensichtlich nicht.“

Vielleicht könne er es auch nicht, weil die SPD in der Koalition „keine deutlich starke Position“ besitze, was den Kanzler einenge. Gleichwohl könnte er sich darüber hinwegsetzen, wenn er wirklich wollte.

Der Unions-Fraktionschef meint, es bräuchte gerade jetzt „eine entschlossene Bundesregierung für Klarheit in unsicheren Zeiten“. (Foto: dpa) Friedrich Merz

Entsprechend deutlich fällt das Urteil der Opposition über die Regierungsarbeit aus. Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) sagte: „Die Ampel müsste Orientierung geben und Verantwortung zeigen. Leider Fehlanzeige.“ Dabei bräuchte es gerade jetzt „eine entschlossene Bundesregierung für Klarheit in unsicheren Zeiten“.

Aus Sicht des Politikprofessors Probst müssten die Spitzen der drei Ampelparteien „schnellstens einen Modus Vivendi finden, um die Konflikte zu beruhigen und einen gemeinsamen Kurs zu finden“. Das könne informell zwischen Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Christian Lindner geschehen. Aber natürlich auch im Rahmen des Koalitionsausschusses, um die Parteispitzen mit einzubinden.

Erstpublikation: 29.08.2022, 12:48 Uhr