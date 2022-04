Gasversorgung Vier schwimmende LNG-Terminals sollen Abhängigkeit von russischem Gas rasch reduzieren

Wirtschaftsminister Habeck will mehr der Spezialschiffe anmieten – für jeweils 200.000 Euro pro Tag. Vorverträge sollen bald unterschrieben werden. Ein weiterer Standort gerät ins Blickfeld.

Weltweit gibt es nur 48 dieser Spezialschiffe. (Foto: Reuters) Schwimmende LNG-Terminals

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) macht Druck, um die große Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen möglichst rasch zu reduzieren. Gleich vier schwimmende Terminals für Flüssigerdgas sollen zur Lösung des Problems beitragen. In wenigen Tagen will Habeck Vollzug melden. Doch es gibt noch Probleme zu lösen: Die Anbindung der Terminals an das Gasnetz ist nicht leicht zu bewältigen. Zugleich stehen hohe Kosten im Raum.

Noch Anfang April hieß es in einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums für den Wirtschaftsausschuss des Bundestages, die Bundesregierung habe „über die Unternehmen RWE und Uniper drei FSRUs optioniert, um die Versorgungssicherheit in Deutschland weiter zu erhöhen“. Die Abkürzung FSRU steht für „Floating Storage und Regasification Unit“. Dahinter verbergen sich Spezialschiffe, die verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) wieder in gasförmigen Zustand bringen können und es so für das Gasnetz verfügbar machen. FSRUs sind somit die mobile, schnell einsetzbare Alternative zu stationären LNG-Terminals.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen