Grundsteuerreform „Eine Verzehnfachung? Finde ich unverschämt“: Der Grundsteuer-Irrsinn kostet Nerven – und Geld

Das Finanzministerium rühmt die Grundsteuerreform als „eines der größten Projekte der Steuerverwaltung in der Nachkriegsgeschichte“. Für Eigentümer ist sie vor allem eine Qual.

Auf Eigentümer kommt viel zu: Neben einer komplizierten Datenerhebung werden die Kosten im Zuge der Grundsteuerreform deutlich steigen. Häuser aus der Luft

Zunächst freute sich Heinz Gerhard (Name geändert) noch. Die elektronische Erklärung zur Grundsteuer gelang ihm besser, als er es nach den Schilderungen anderer Steuerzahler vermutet hätte. Doch dann folgte das Drama: Gerhard hatte alle Daten für seine Altbauwohnung in einem Mehrfamilienhaus in zentraler Lage in Heidelberg eingetragen und wollte noch schnell die Höhe seiner künftigen Grundsteuer ausrechnen. Ergebnis: Statt 111,86 Euro im Jahr würden es in Zukunft 1175,19 Euro sein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen