Hohe Inflation Scholz kündigt „konzertierte Aktion" gegen hohe Preise an

Die steigenden Preise bereiten den deutschen Sparern Sorgen. Der Kanzler will mit einer ganz großen Koalition aus Gewerkschaften, Arbeitgebern und Staat dagegenhalten. Zusammen soll ein Masterplan entstehen.

Der Bundeskanzler will alle wichtigen Vertreter Deutschlands beim Kampf gegen die Inflation an Bord holen.

Berlin. Erstpublikation: 01.06.22, 11:46 Uhr (zuletzt aktualisiert: 01.06.22, 14:14 Uhr) Generaldebatte im Bundestag, der rhetorische Boxkampf mit Oppositionsführer Friedrich Merz liegt gerade ein paar Minuten zurück, da kündigt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine „ungewöhnliche“ Maßnahme an: Er lade Arbeitgeber und Gewerkschaften zu einer „konzertierten Aktion“ für Maßnahmen gegen die hohe Inflation ein. „Wir brauchen eine gezielte Kraftanstrengung in einer ganz außergewöhnlichen Situation. Wir wollen eine konzertierte Aktion gegen den Preisdruck", so Scholz.

Nachdem die Inflation in Deutschland zuletzt auf fast acht Prozent und damit den höchsten Stand seit dem Ölpreisschock in den 1970er-Jahren geklettert ist, sieht Scholz akuten Handlungsbedarf, gegen die starken Preissteierungen vorzugehen.

Alle müssten etwas dazu beitragen, am Ende der Beratungen sollten konkrete Maßnahmen stehen, sagte der Bundeskanzler. Dabei gehe es nicht um Lohntarifverhandlungen. „Hier muss erneut zusammengestanden werden und herausgefunden werden: Wie wollen wir mit dieser Preisentwicklung umgehen?“

