Impfstatus Geimpft, genesen, geboostert – Was gilt künftig?

Seit dem 1. Februar ist in der EU die Gültigkeitsdauer des Corona-Impfzertifikats verkürzt. Auch der Immunisierungsstatus soll sich künftig ändern. Ein Überblick.

Düsseldorf Ohne Auffrischungsimpfung sind die EU-Impfzertifikate für Einreisen in die Mitgliedsländer grundsätzlich nur noch neun Monate nach der Grundimmunisierung gültig. Die EU-weiten Bestimmungen sind am 1. Februar 2022 in Kraft getreten und wirken sich auch auf den Impfstatus in Deutschland aus. Letzterer soll nach Plänen der Bundesregierung perspektivisch weiter eingeschränkt werden. Denn: Als vollständig geimpft sollen Medienberichten zufolge bald nur noch Menschen mit Booster-Impfung gelten.

Wer gilt bislang als vollständig geimpft?

In Deutschland sind Personen vollständig geimpft, wenn die letzte Impfstoffdosis mit einem in der EU zugelassenen Covid-19-Impfstoffe mindestens 14 Tage zurückliegt. Je nach Impfstoff sind bislang eine oder zwei Impfdosen notwendig, um den vollständigen Impfschutz zu erhalten. Dabei sind diese Impfstoffe in Deutschland zugelassen:

Weiterhin gelten Personen als vollständig geimpft bzw. grundimmunisiert, die sich nach labordiagnostischen Befunden (PCR-Test) mit Corona infiziert haben und vor oder nach überstandener Erkrankung einmalig mit einem Corona-Impfstoff geimpft wurden. Dazu zählen auch Menschen, bei denen Antikörper gegen das Coronavirus nachgewiesen wurden. Liegt bei ihnen die erste Impfstoffdosis zwei Wochen oder länger zurück, gelten sie als vollständig geimpft.

Neue RKI-Richtlinie: Wer gilt als genesen?

Genesen sind Personen, deren mittels PCR-Test nachgewiesene Corona-Infektion nicht länger als drei Monate zurückliegt. Im Januar hatte das RKI den Genesenenstatus von sechs auf drei Monate verkürzt. Nun hat das Institut auf seiner Website ergänzt, dass vom verkürzten Genesenenstatus ausschließlich Menschen betroffen seien, die weder vor, noch nach ihrer durchgemachten Infektion eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass für Bundestagsabgeordnete – auch nach Verkündigung der RKI-Richtlinie – die Frist von sechs Monaten galt. Grund war die zu der Zeit gültige Allgemeinverfügung, die unter anderem den Zugang zu Gebäuden des Bundestags regelt und von einem Genesenenstatus von sechs Monaten ausging. Das sorgte für Kritik. Die Allgemeinverfügung wurde daraufhin angepasst.

Lesen Sie mehr

Wer fällt künftig in Deutschland unter „2G“?

Die meisten Experten sind sich einig, dass auf lange Sicht die Immunisierung nach der zweiten Impfung unvollständig ist. Die zahlreich gemeldeten Impfdurchbrüche, die auf einem abnehmenden Immunschutz basieren, sprechen eine ähnliche Sprache. Bereits im Mai vergangenen Jahres kündigte Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko), in einem Interview mit der Funke Mediengruppe an: „Das Virus wird uns nicht wieder verlassen. Die aktuellen Corona-Impfungen werden deswegen nicht die letzten sein.“

Nach wie vor herrscht in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens die „2G-plus-Regel“. Das bedeutet: Zutritt erhalten nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen können. Sind Menschen bereits geboostert, brauchen sie sich in der Regel nicht zusätzlich testen lassen. Zudem gibt es für die Booster-Impfung bislang kein Ablaufdatum. Der Impfstatus gilt vorerst uneingeschränkt.

Dass künftig unter die Bezeichnung „2G“ in Deutschland diejenigen fallen werden, deren Booster-Impfung 14 Tage zurückliegt, gilt als sicher.

Infektionsschutzgesetz: Immunisierungsstatus soll sich ab Oktober ändern

Medienberichten zufolge plant die Bundesregierung ab Oktober 2022 nur noch dreifach Geimpfte als grundimmunisiert einzustufen. „Zeit Online“ hatte darüber berichtet und beruft sich dabei auf einen Änderungsentwurf des Infektionsschutzgesetzes, der der Redaktion vorliegt. Wer bislang nur zwei Impfdosen erhalten hat, würde den Status als vollständig Geimpfter somit verlieren.

Ausnahmen soll es weiterhin für Genesene geben: Wer durch einen PCR-Test nachweisen kann, dass er vor oder nach der zweiten Impfung infiziert war, gilt ebenfalls als vollständig immunisiert. Gleiches gilt für den Nachweis von Antikörpern durch einen Bluttest, der vor der ersten Impfung erfolgt ist.

Bis Ende September soll es eine Übergangsregel geben, nach der auch Menschen mit nur einer Impfung als vollständig immunisiert gelten, wenn sie darüber hinaus die oben genannten Zusatzbedingungen für Genesene erfüllen.

Mehr: 2G, Lockdown, Impfpflicht? Was ist rechtlich haltbar?