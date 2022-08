Infektionsschutzgesetz Diese Corona-Regeln sollen ab Herbst in Deutschland gelten

Die Bundesregierung hat neue Corona-Regeln beschlossen. Der Gesetzentwurf soll ab 1. Oktober bis 1. April gelten. Wo ab Herbst wieder Maskenpflicht gelten könnte.

Die geplanten Neuerungen gehen auf einen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesjustizminister Buschmann von Anfang August zurück. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Marco Buschmann und Karl Lauterbach

Berlin Das Bundeskabinett hat am 24. August schärfere Corona-Schutzauflagen mit neuen Maskenpflichten in Deutschland gebilligt. Zum Schutz vor einer Corona-Herbstwelle soll es den Ländern ab Oktober wieder möglich werden, etwa in Geschäften eine Maskenpflicht zu verhängen.

In Fernzügen und Flugzeugen sollen bundesweit FFP2-Masken vorgeschrieben werden. Außerdem soll es eine Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen geben.

Die geplanten Neuerungen gehen auf einen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) von Anfang August zurück. Auf den Kabinettsbeschluss folgen nun parlamentarische Beratungen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf im September zustimmen, damit er in Kraft tritt.

Infektionsschutzgesetz: Bundestag berät nun zu neuen Corona-Regeln für Herbst

Die neuen Coronamaßnahmen sollen vom 1. Oktober bis zum 7. April gelten. Die bisherigen Coronabestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen vorher aus. Bis dahin muss das Gesetzgebungsverfahren für die neuen Regeln abgeschlossen sein.

Eine Änderung des Ursprungsentwurfs bezieht sich auf Ausnahmen für Maskenpflichten etwa in Restaurants, wie sie die Länder künftig verhängen können sollen. Ausnahmen für frisch Geimpfte und Genesene waren zunächst verpflichtend geplant. Nun sollen die Ausnahmeregelungen für Geimpfte und Genesene in eine Kann-Regelung für die Länder umgewandelt werden.

Corona-Pläne für den Herbst

Eine zwingende Ausnahme von der Maskenpflicht soll es demnach weiterhin nur dann geben, wenn die Person frisch getestet ist. Viele Bundesländer hatten die geplanten Ausnahmen kritisiert. Eine Forderung der Länder wurde hingegen nicht aufgenommen – nämlich die nach klaren Kriterien, wann eine zweite, schärfere Regelstufe bei den Coronamaßnahmen gilt.

Corona-Regeln: Kritik an fehlenden Kriterien für zweite Stufe

Diese zweite Stufe können die Länder verhängen, wenn gesetzlich geregelte Indikatoren anzeigen, dass eine Gefahr für das Gesundheitssystem besteht. Dann können die Länder für Restaurants und öffentlich zugängliche Innenräume FFP2-Masken ohne Ausnahmen, Abstandsgebote, verpflichtende Hygienekonzepte und Personenobergrenzen bei Veranstaltungen vorschreiben.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) äußerte sich angesichts der fehlenden Kriterien enttäuscht. „Wir brauchen Orientierung bei solchen Frühwarnsystemen wie Abwassermonitoring und RKI-Surveillance, bei denen noch vieles offen ist“, sagte er. „Wann sollen welche Maßnahmen ausgelöst werden? Wie werden die Parameter untereinander gewichtet? Dazu würde ich mir vom Bund Antworten wünschen.“ Er sehe die Gefahr eines „Flickenteppichs“ aus unterschiedlichen Bewertungen und Regeln in den Ländern. „Und das kann niemand wollen.“

Auch in der Wirtschaft herrscht die Sorge vor einem solchen Flickenteppich. „Jede übermäßige Belastung von Arbeitgebern, Beschäftigten und Kunden muss ausgeschlossen bleiben“, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. „Vielmehr sind einheitliche Rechtsanwendungen und Kriterien für Maßnahmen der Länder notwendig.“ Er forderte außerdem eine gemeinsame Impfkampagne von Bund und Wirtschaft.

Pflegeheime bekommen Sonderzahlungen

Künftig sollen Pflegeheime außerdem Beauftrage benennen müssen, die sich um Impfungen, Hygiene und Therapien für Infizierte etwa mit dem Medikament Paxlovid kümmern. Dafür soll monatlich eine Sonderzahlung von 1000 Euro bereitgestellt werden. Davon sollen die Einrichtungen für den Aufwand 250 Euro pro Monat bekommen – für Beschäftigte, die die Aufgaben allein oder im Team übernehmen, soll es insgesamt 750 Euro geben.

„Mit diesem Instrumentarium können wir die absehbare Coronawelle im Herbst bewältigen“, sagte Lauterbach. „Wir sind gut vorbereitet auf schwierige Zeiten und geben den Ländern alle Möglichkeiten, angepasst zu reagieren.“

Maskenpflicht, Impfungen und Obergrenzen im Innenraum könnten der Lage angepasst eingesetzt werden. „Hohe Todeszahlen, viele Arbeitsausfälle und schwere Langzeitfolgen zu vermeiden bleiben die Ziele unserer Coronapolitik.“

Über die Maskenpflicht in Flugzeugen gibt es bereits Diskussionen in der Koalition. Hintergrund ist die Kanadareise von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). Bilder von Bord der Regierungsmaschine auf dem Hinflug hatten Wirbel ausgelöst.

Neue Corona-Maßnahmen lösen Debatte über Maskenpflicht aus

Darauf waren Habeck und eng beieinandersitzende Journalisten ohne Masken zu sehen. Laut einem Regierungssprecher gibt es auf den Flügen der Luftwaffe keine Maskenpflicht. Alle Teilnehmer der Reise müssen vor Antritt einen aktuellen negativen PCR-Test vorlegen. Generell gilt für Flugzeuge schon laut dem bestehenden Infektionsschutzgesetz Maskenpflicht.

Dass der Bundeswirtschaftsminister auf der Reise keine Maske im Flugzeug trug, sorgte für Wirbel. (Foto: dpa) Robert Habeck im Regierungsflieger nach Kanada

Der Kanzler äußerte sich auch mit Blick auf die Kabinettssitzung zum Infektionsschutzgesetz: Er sei froh über die sehr intensive und sehr rechtzeitige Vorbereitung der notwendigen Gesetzgebung, damit im Herbst die richtigen Entscheidungen getroffen werden könnten.

Die FDP will nun noch über Lockerungen der Schutzregeln für Flugzeuge verhandeln. Das machte Fraktionschef Christian Dürr im „Spiegel“ deutlich. Er fragte vor dem Hintergrund des Flugs der Luftwaffe: „Sollte es nicht beispielsweise auch auf kommerziellen Flügen Testausnahmen geben? Und wie sieht es eigentlich mit der europäischen Einheitlichkeit aus?“

Die neuen Corona-Regeln ab Herbst „Winterreifen“ Die allgemeinen Beschränkungen - Maskenpflicht im Luft- und öffentlichen Personenfernverkehr - Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

--> Ausnahmen: Wenn die Maske einer Behandlung oder anderen medizinischen Gründen entgegensteht und in persönlichen Räumlichkeiten. Zudem für Kinder unter 6 Jahren. - Testnachweispflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

--> Ausnahmen: Für frisch geimpfte und genesene Personen, sowie für Bewohner und Patienten Optionale Maßnahmen für die Bundesländer - Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr - Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen

--> Ausnahmen mit 3G-Nachweis: Bei Freizeit-, Kultur- oder Sportveranstaltungen, in Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie in gastronomischen Einrichtungen und bei der Sportausübung - Verpflichtende Tests in Gemeinschaftseinrichtungen wie z.B. Kitas, Kinderheimen oder Hafteinrichtungen - Maskenpflicht in Schulen

--> Voraussetzung: Nur für Kinder ab dem fünften Schuljahr und Beschäftige, wenn dies erforderlich ist, um den Präsenz-Unterricht aufrechtzuerhalten „Schneeketten“: Beschränkungen bei konkreter Gefahr für das Gesundheitssystem - Anordnung eines Mindestabstands von 1,5 m im öffentlichen Raum - Verpflichtende Hygienekonzepte für Betriebe, Einrichtungen und Veranstaltungen - Festgelegte Personenobergrenzen für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen

Justizminister Buschmann sagte mit Blick auf Kritik an dem Regierungsflug ohne Masken im ZDF-Morgenmagazin: „Ich kann die Empörung verstehen.“ Im Deutschlandfunk erklärte er, durch die Bilder sei der Eindruck entstanden, dass für die Bevölkerung andere Regeln gelten würden als für „die da oben“. „Deshalb wäre es natürlich politisch klüger, von solchen Ausnahmen, wenn sie denn bestehen, keinen Gebrauch zu machen.“

Neben neuen Corona-Regeln kommt ein Gesetzentwurf zur Triage

Das Bundeskabinett verabschiedet außerdem einen Gesetzentwurf von Minister Lauterbach zur sogenannten Triage. Er soll verhindern, dass Menschen mit Behinderung oder Hochbetagte für den Fall zu knapper Intensivkapazitäten in der Pandemie benachteiligt werden.

Sind aufgrund einer übertragbaren Krankheit wie Covid nicht ausreichend Intensivbetten verfügbar, soll die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Patienten als maßgebliches Kriterium gelten, ob er ein Bett bekommt oder nicht.

Weitere Erkrankungen dürfen eingeschränkt bei der Beurteilung der Überlebenswahrscheinlichkeit berücksichtigt werden. Kriterien wie Alter, Behinderung und Grad der Gebrechlichkeit dagegen nicht. Zuteilungsentscheidungen müssen nach dem Gesetzentwurf mit dem Mehraugenprinzip getroffen werden.

Erstpublikation: 24.08.22, 09:31 Uhr (aktualisiert 24.08.22, 17:54 Uhr).