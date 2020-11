 +++ Corona-News +++: Biden warnt wegen Trumps Wahlergebnis-Blockade vor weiteren Toten – Pfizer testet Impfstoff-Auslieferung in den USA

Das Coronavirus grassiert auch im Hauptquartier der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf. Unter den Angestellten hat es 65 Infektionen gegeben, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AP vorlag. WHO-Sprecherin Farah Dakhlallah bestätigte die Zahl, erklärte aber, es sei unklar, ob sich das Virus in den Büros der Organisation ausgebreitet hat. Zuvor hatte die WHO versichert, an ihrem Standort habe es keine Ansteckungen gegeben.

Das Virus Sars-CoV-2 greift auch im WHO-Gastgeberland Schweiz und besonders in Genf um sich. Laut der E-Mail hat sich etwa die Hälfte der Erkrankten bei der WHO im Homeoffice angesteckt. 32 Personen hatten jedoch im Hauptquartier selbst gearbeitet, davon vier in einer Arbeitsgruppe und eine weitere, die Kontakt mit ihnen hatte. Dieser Cluster legt nahe, dass bei der WHO Schutzvorschriften nicht eingehalten wurden.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus hatte sich zwei Wochen in Quarantäne begeben, nachdem eine seiner Kontaktpersonen positiv auf das Virus getestet worden war. Er selbst hatte keine Symptome und wurde deshalb auch nicht getestet.