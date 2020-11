 +++ Corona-News +++: Bundesregierung schwächt Beschlussvorlage ab: Neue Kontaktbeschränkungen als Appell formuliert

Wegen der Corona-Krise steigt der Restrukturierungsbedarf in der deutschen Wirtschaft spürbar an, wie aus einer Roland-Berger-Studie hervorgeht. Demnach rechnen 86 Prozent von rund 500 befragten Experten mit deutlich mehr Fällen. „Unseren Analysen zufolge besteht bei rund zehn Prozent der Unternehmen in Deutschland ein dringender Restrukturierungsbedarf", sagt Sascha Haghani, der als Restrukturierungsexperte das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortet. Am größten sei die Not in der Tourismusbranche und der Automobilindustrie.