+++ Corona-News +++ Deutscher R-Wert steigt auf 1,23 – WHO-Chef fordert schärferes Vorgehen

Erneut hat ein Gericht in Hamburg die verschärften Regeln im Eilverfahren nicht gekippt – anders als in anderen Bundesländern. Das Verwaltungsgericht lehnte am Freitag einen Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot ab, das unter anderem in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gerichtlich gestoppt wurde.

Die Richter argumentierten: Es sei von einer spürbar steigenden Gefahrenlage auszugehen, wenn Touristen aus Risikogebieten länger in der Stadt verweilten. Sie folgten daher nicht der Argumentation des Hoteliers, der einen schweren wirtschaftlichen Schaden fürchtet, dem nur ein minimaler zusätzlicher Infektionsschutz entgegenstehe.

Schon am Vortag hatte die Sperrstunde in der Gastronomie vor dem Hamburger Gericht Bestand – anders als in mehreren Eilverfahren in Berlin.