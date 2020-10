+++ Corona-News +++ Frankreich führt ab Freitag Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land ein

Mit Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land verschärft Frankreich seinen Kampf gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie.



Die Beschränkungen sollen von Freitag an gelten, kündigte Staatschef Emmanuel Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache an. Französische Ärzte hatten die Regierung aufgefordert, einen neuen landesweiten Lockdown einzuführen. Macron sagte, dass Schulen bei dem Lockdown geöffnet blieben.