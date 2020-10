+++ Corona-News +++ Gesamtes Ruhrgebiet ist jetzt Risikogebiet – Im Berchtesgadener Land beginnt der Lockdown

In Österreich sind binnen 24 Stunden 1524 Neuinfektionen gemeldet worden. In der Hauptstadt Wien wurden 333, in Tirol 292, in Oberösterreich 243 und in Vorarlberg 155 neue Fälle registriert. In ganz Österreich werden 889 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon 145 auf Intensivstationen. 914 Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus seit Ausbruch der Pandemie verstorben.