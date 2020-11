 +++ Corona-News +++: Jetzt live: Merkel stellt sich Fragen zu Corona-Maßnahmen

Die Deutsche Bank, Goldman Sachs und andere Geldhäuser in London beordern angesichts des bevorstehenden Lockdowns in England wieder die Mehrheit der Mitarbeiter ins Homeoffice. Die Deutsche Bank werde die Zahl der Beschäftigten in den Büros erheblich reduzieren, heißt es in einem von Reuters eingesehenen Schreiben an die Mitarbeiter.



Bei Goldman Sachs dürfen mit Beginn des Lockdowns nur noch Mitarbeiter ins Büro kommen, die dort unbedingt gebraucht werden, wie ebenfalls aus einem Schreiben an die Mitarbeiter hervorgeht. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Wochenende angesichts steigender Corona-Infektionen einen rund einmonatigen Lockdown für England angeordnet, der am Donnerstag beginnt.