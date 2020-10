 +++ Corona-News +++: Mediziner: Jeder zehnte Covid-Intensivpatient leidet unter Folgeschäden

Vorausgesetzt, der Anstieg der Patienten auf den Intensivstationen bleibe linear, sei das Geschehen noch beherrschbar, so Janssens. Dennoch machen den Medizinern vor allem zwei Faktoren Sorgen: Es seien keine regulatorischen Maßnahmen von der Politik getroffen worden, um den Kliniken zu helfen. Weder finanziell, noch hinsichtlich der Kapazitäten.

Zudem führe das aktuelle Geschehen dazu, dass sich mehr Mitarbeiter im Gesundheitswesen infizierten. Diese seien also nicht mehr in der Lage, die Patienten zu versorgen. V or dem Hintergrund des Fachkräftemangels sei diese Entwicklung dramatisch, so Janssens.