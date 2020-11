 +++ Corona-News +++: Merkel kündigt Entscheidung über weiteres Vorgehen für 25. November an

Nun dürfen die Journalisten Fragen stellen. Eine der ersten: Was wird bei den erneuten Beratungen in der kommenden Woche der Schwellenwert sein? Merkel betont erneut, dass ein Grenzwert von 50 das Ziel sei. Man müsse zumindest in diese Nähe kommen. Derzeit sei man auf einem Plateau. Sinken die Zahlen nicht deutlich stellt Merkel weitere Kontaktbeschränkungen in Aussicht.