 +++ Corona-News +++: Merkel zu neusten Corona-Maßnahmen: „Wir alle sparen viel Geld, wenn wir vernünftig sind“

Millionen von Menschen gehören in Deutschland einer Risikogruppe an. Jeder habe jemanden in seinem Umfeld, der zu so einer Risikogruppe gehöre, sagt Merkel. Deswegen sei sie optimistisch, dass ein Großteil der Bevölkerung die Maßnahmen verstehe. Die Politik wolle nicht den Kopf in den Sand stecken. Merkel sagt, sie wolle die Maßnahmen nicht allein auf Strafen aufbauen, sondern vielmehr auf die Vernunft der Menschen setzen.