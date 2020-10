 +++ Corona-News +++: Österreich will Maßnahmen verschärfen – Bayern kündigt Katastrophenfall an

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die neu beschlossenen Hilfen und die Verlängerung der Sonderregelungen zur Kurzarbeit verteidigt. "Wir werden um jeden Arbeitsplatz in Deutschland auch in dieser schwierigen Zeit kämpfen", sagte er bei der Kommentierung der aktuellen Arbeitsmarktdaten. Er sei optimistisch, dass es im Frühjahr eine wirtschaftliche Belebung geben werde, wenn man das Infektionsgeschehen in den Griff bekomme und rasch ein Impfstoff zur Verfügung stehe.

Es werde aber wohl eher keinen V-förmigen Aufschwung geben und auf dem Arbeitsmarkt stehe noch ein "harter Winter" bevor. Er denke dabei etwa an die vielen Minijobber, die in der Krise nicht abgesichert seien. Obwohl seine Partei einen "Unternehmerlohn" skeptisch sieht, verteidigte Heil die geplante Regelung, dass auch Soloselbstständigen und Freiberuflern Umsatzausfälle im November ersetzt werden sollen und sie mit dem Geld auch ihren Lebensunterhalt bestreiten können. "Das ist kein sozialpolitisches Instrument, das ausgereicht wird, sondern ein unbürokratisches Wirtschaftsinstrument", sagte Heil. Schnelle Hilfe sei jetzt wichtiger als "so manche ordnungspolitische Debatte".