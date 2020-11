 +++ Corona-News +++: Robert Koch-Institut meldet rund 17.200 Neuinfektionen – R-Wert wieder unter eins

Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag fordert eine massive Ausweitung von Test-Kapazitäten in NRW zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es müsse unverzüglich ein Testgipfel einberufen werden, der Mediziner und Wissenschaftler, Betriebs- und Werksärzte, das Deutsche Rote Kreuz, Krankenkassen, Apotheker, Pharma- und Pflegevertreter, die Freie Wohlfahrtspflege und Arbeitgeber an einen Tisch hole, heißt es in einem SPD-Antrag, der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) vorliegt und der nächste Woche ins Plenum eingebracht werden soll.