+++ Corona-News +++ Stabschef von US-Vizepräsident Pence positiv getestet – Lauterbach fordert, Schulklassen aufzuteilen

Mehrere spanische Zeitungen berichten übereinstimmend, dass in Spanien bereits von Sonntag an wieder der sogenannte Alarmzustand gelten wird. Damit bekommen die autonomen Regionen des Landes eine rechtliche Grundlage dafür, weitreichende Beschränkungen des öffentlichen Lebens einzuführen. Zuvor hatten sich mehrere Regionen an die Zentralregierung gewandt und Ministerpräsident Pedro Sánchez gebeten, den Alarmzustand auszurufen.

Sánchez hatte bereits am Vormittag angekündigt, dass die "kommenden Monate sehr hart sein werden". In einigen Regionen dürften örtlichen Regierungen nun dazu übergehen, nächtliche Ausgangssperren zu verhängen, wie sie bereits während der ersten Pandemie-Welle in Spanien galten. Eine generelle Ausgangssperre auch tagsüber wird derzeit aber offenbar in keinem Teil Spaniens angestrebt, wie die Zeitung El País berichtet.