 +++ Corona-News +++: Teil-Lockdown in Deutschland gestartet – RKI meldet 12.097 Neuinfektionen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Deutschen auf „Monate der Einschränkungen und des Verzichts“ im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingeschworen. Selbst wenn das öffentliche Leben in einigen Wochen wieder hochfahre, könnten danach erneut strenge Beschränkungen drohen. „Niemand kann ausschließen, dass es nicht irgendwann in der Folge wieder dazu kommt“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„heute-journal“. Deutschland befinde sich wegen der Coronakrise in einer „Jahrhundert-Situation“.



Spahn sagte, der Kampf gegen die Pandemie erfordere im November eine „nationale Kraftanstrengung“. Es stehe ein Monat der Entschleunigung an, um Kontakte zu reduzieren und einander vor einer Ansteckung zu schützen. „Ja, ich weiß: Das ist echt hart“, sagte er. Aber angesichts rapide steigender Infektionszahlen gehe es nicht ohne zusätzliche staatliche Maßnahmen.



Spahn, selbst an Covid-19 erkrankt, sagte, ihm persönlich gehe es gut; er sei seit Tagen symptomfrei. Er wisse nicht, wo er sich angesteckt habe. So wie er seien Hunderttausende in Deutschland zurzeit in Quarantäne. Er dankte allen, die zu Hause blieben, um andere zu schützen.



Ob die Infektionszahlen nach dem Teil-Lockdown wieder hochgehen, „liegt an uns allen“, betonte er. Wenn die Regeln nach dem November auslaufen, heiße das nicht, dass „alle wieder feiern“ könnten.