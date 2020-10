+++ Corona-News +++ Umfrage: Jeder dritte Deutsche rechnet mit bundesweitem Lockdown – Dänemark schließt Grenzen für deutsche Urlauber

In Litauen hat die Zahl an Corona-Neuinfektionen am zweiten Tag in Folge einen Rekordwert erreicht. In dem baltischen EU-Land wurden am Donnerstag 424 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie die Gesundheitsbehörde in Vilnius mitteilte. Der bisherige Höchstwert lag zuvor bei 311.