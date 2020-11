 +++ Corona-News +++: US-Regierung will im Dezember 20 Millionen Menschen impfen – Slowakei verlangt Negativ-Test bei Einreise

US-Präsident Donald Trump erwartet nach eigenen Angaben eine schnelle Notfallzulassung für den Covid-Impfstoff von Pfizer, der zusammen mit BioNTech entwickelt wird. Dies werde „extrem bald" geschehen, sagte Trump am Freitag vor Journalisten im Rosengarten des Weißen Hauses.

Auch bei anderen Herstellern werde es schnell gehen. Damit werde möglicherweise bereits im April für die gesamte US-Bevölkerung Impfstoff bereitstehen. Gesundheitsminister Alex Azar hatte am Dienstag erklärt, es könnten erste Impfungen im Dezember vorgenommen werden. Pfizer und BioNTech hatten am Montag von positiven Ergebnissen bei der Entwicklung ihres Impfstoffs berichtet.

Der Impfstoff soll nach Aussagen von Trump zunächst nicht in den Bundesstaat New York geliefert werden. Der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo traue der Regierung in Washington nicht und wolle das Mittel separat prüfen. „Wir werden es also erst nach New York liefern, wenn wir die Genehmigung dazu haben“, sagte Trump.



Cuomo äußerte sich nur kurze Zeit später beim Sender CNN und versicherte, dass ein Impfstoff in New York nicht später zugelassen würde als im Rest des Landes: „Es wird keine Verzögerung geben.“ Seiner Darstellung nach solle das Mittel genauso wie an andere Staaten auch nach New York ausgeliefert werden. Die Untersuchung des New Yorker Expertengremiums finde zeitgleich statt.





Trump schließt unter seiner Regierung einen landesweiten Lockdown kategorisch aus. Dieser werde unter keinen Umständen erfolgen, sagte er bei seiner Erklärung zum Stand der Impfstoffentwicklung. Wer dann im Januar an der Regierung sei, werde sich zeigen müssen.