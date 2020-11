 +++ Corona-News +++: Vier Verfassungsbeschwerden gegen "Teil-Lockdown" in Deutschland – Neuer Rekordanstieg in den USA

Einen Tag vor der geplanten großen Demonstration der Initiative „Querdenken“ haben sich am Freitagabend in Leipzig rund 200 Menschen auf dem Marktplatz versammelt. Sie meldeten laut Polizei eine spontane Demo an, auf der sie gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestierten. Die Teilnehmer trugen keine Masken und hielten auch den Mindestabstand nicht ein. Ein Polizeisprecher sagte, es seien Video-Aufnahmen gemacht worden und es werde eine Anzeige gegen die Versammlungsleiterin gestellt. Zu einem Gegenprotest in Hörweite versammelten sich laut Polizei rund 100 Menschen.



Für Samstag sind insgesamt 27 Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen in Leipzig angekündigt; darunter die „Querdenken“-Demonstration, zu der 20.000 Menschen erwartet werden. Sie wollen gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Teil-Lockdown-Maßnahmen protestieren. Die Polizei war bereits am Freitagabend mit einem Großaufgebot in der Stadt.