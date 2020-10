+++ Corona-News +++ Zahl der Corona-Intensivpatienten in Deutschland fast doppelt so hoch wie vor einer Woche – Belgien verschärft Maßnahmen

Gesundheitsämter in mehreren deutschen Städten sind wegen der steigenden Infektionszahlen überlastet. Sie könnten in einer ganzen Reihe von Städten nicht leisten, was anzustreben sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Sie könnten also nicht in jedem Fall die Kontakte der Betroffenen nachvollziehen. Auch in Teilen Berlins sei das zu erleben. Seibert mahnte die Bevölkerung zu strenger Einhaltung des Infektionsschutzes: „Wir sind nicht machtlos, wir haben es in der Hand, diesen Trend zunächst einmal zu stoppen und umzukehren.“