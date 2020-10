+++ Corona-News +++ Zusätzlicher Grenzwert von 100: Söder verschärft Corona-Einschränkungen in Bayern weiter

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kehrt am Donnerstag in die Öffentlichkeit zurück. Sie hatte sich vor zwei Tagen wegen eines Corona-Falls in der Staatskanzlei vorsorglich ins Homeoffice begeben. Die Tests bei den sechs Kontaktpersonen des Infizierten in der Staatskanzlei am Dienstag seien negativ ausgefallen, teilte ein Regierungssprecher am Mittwoch mit.