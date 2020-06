+++ Coronavirus +++ 68 Infizierte nach Corona-Ausbruch in Göttingen

Altkanzler Gerhard Schröder geht in der Coronakrise mit der America-first-Politik von US-Präsident Donald Trump hart ins Gericht. „Das hat es ja immer schon in der amerikanischen Geschichte gegeben: Phasen des auf sich selbst Besinnens und dann wieder Phasen der internationalen Verantwortung“, sagte der SPD-Politiker in der zweiten Folge seiner Podcast-Reihe „Gerhard Schröder – Die Agenda“. „Aber die Brutalität, mit der das gegenwärtig von Trump und seiner Administration durchgesetzt wird, das hat schon eine neue Qualität.“

Man müsse den USA sehr deutlich sagen: „Wir sind Partner, aber keine Gefolgsleute, wie ihr euch das so vorstellt.“ Gerade jetzt, da es ein weltweites Problem gebe, sei America first (Amerika zuerst) so etwas von falsch. „Aber ich habe nicht die Hoffnung, dass das da in der Führung begriffen wird“, so der 76-Jährige. Schröder forderte, aus der europäischen Währungsunion heraus mehr gemeinsame politische Kraft zu entwickeln. Die Coronakrise sei eine Bewährungsprobe und fordere vor allem den Einsatz Deutschlands.