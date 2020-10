 +++ Coronavirus +++: EU-Gipfel in Berlin wegen Corona abgesagt – Beherbergungsverbot in Bayern wird nicht verlängert

Bürger in Nordrhein-Westfalen waren bis in den Sommer hinein offenbar mobiler als die Einwohner von Bayern. Das berichtet der „Spiegel“ mit Verweis auf Daten von Apple und Google. Demnach verhielten sich die Menschen in ganz Deutschland zu Beginn der Pandemie relativ ähnlich. Navigationsdaten von Apple legten jedoch nahe, dass der Verkehr in Bayern stärker zurückging.

Im Freistaat wurde demnach nur ein Drittel der üblichen Navigationsanfragen gemessen. In NRW seien es 44 Prozent gewesen. Dabei werde jedoch nicht differenziert, wie viele aus dem jeweiligen Bundesland kamen und wie viele durchreisten.

Google-Daten legten nahe, dass die Menschen in Bayern an Werktagen 20 Prozent mehr Zeit zu Hause verbrachten. In NRW seien es lediglich 17 Prozent gewesen.

Diese Differenzen in der Mobilität hielten bis Juni an. Die Kontaktbeschränkungen in Bayern gehörten zu den strengsten in der Bundesrepublik. Zeitweise durften sich nur Angehörige eines Hausstandes außerhalb der Wohnung zusammen aufhalten.