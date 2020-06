+++ Coronavirus +++ Frankreich erwartet Verlust von 800.000 Jobs – Weltweite Steuerreform verzögert sich

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die geplante Rückkehr zum Schulbetrieb ohne Abstandsregeln kritisiert. Die Bildungsgewerkschaft forderte am Dienstag in Frankfurt am Main einen „runden Tisch, an dem Politik, Gewerkschaften, Eltern- und Schülervertretungen sowie Mediziner zusammenkommen und über Lösungswege entscheiden“. Dabei müssten die Interessen aller an Schule Beteiligten berücksichtigt werden.

GEW-Vorstandsmitglied Ilka Hoffmann kritisierte, dass in allen Branchen weiter die Abstandspflicht gelte und auch die Maskenpflicht in im öffentlichen Personennahverkehr und in den Geschäften, diese Maßnahmen in den Schulen jedoch aufgehoben werden sollen.