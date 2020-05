+++ Coronavirus +++ Griechenland öffnet Hotels ab Mitte Juni – Kommunen fordern Geld aus Konjunkturpaket

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron am Telefon über den nächsten G7-Gipfel gesprochen. Das bestätigte das Weiße Haus am Samstag in Washington. Trump will das Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der großen Industrieländer (G7) nach einigem Hin und Her nun Ende Juni in Washington veranstalten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird wegen der Coronakrise voraussichtlich nicht für den Gipfel in die USA fliegen. Macron ist nach früheren Angaben aus Élyséekreisen bereit zur Teilnahme, falls es die Gesundheitsbedingungen erlauben. Dem Vernehmen nach kommt es dem 42-Jährigen aber auch darauf an, die Einheit der Europäer zu wahren und die Präsenz aller zu gewährleisten. Es sei nun an den USA, die turnusgemäß die G7 führen, die Bedingungen des Spitzentreffens zu präzisieren, hieß es in Paris.