+++ Coronavirus +++ Italiens Behörden melden deutlich mehr Virus-Tote als bislang bekannt

Japan greift im Kampf gegen das Coronavirus nun auch Visitenkarten an. So hat Japans Expertenrat am Montag als einen Teil des „neuen Lebensstils“ mit dem Virus vorgeschlagen, das bei Geschäftstreffen Visitenkarten nur noch online übergeben werden und nicht mehr wie bisher per Hand. Der Entwurf neuer sozialer Benimmregeln wird nun neben der Senkung neuer Infektionen der zweite Pfeiler des nationalen Corona-Notstands, den Japans Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag bis zum 31. Mai verlängert hat.



In der neuen Phase ruft die Regierung die Bevölkerung und Unternehmen in noch relativ stark betroffenen 13 der 47 Präfekturen auf, die Sozialkontakte weiterhin um 70 bis 80 Prozent zu reduzieren. Denn die Zahl der Neuerkrankungen ist nach vier Wochen Notstand ausgerechnet in den Großräumen Tokio und Osaka sowie ein paar anderen Präfekturen nicht so stark gesunken wie erhofft.



Das Ziel der Regierung ist nun, die Zahl der neuen Fälle auf unter 100 pro Tag zu halbieren, bevor der Notstand aufgehoben wird. Aber gleichzeitig lockert Japan die im internationalen Vergleich sanften Beschränkungen des Alltags.