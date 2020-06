+++ Coronavirus +++ IWF befürchtet stärkeren Einbruch der Wirtschaft als angenommen – Peking schließt Schulen und Kindergärten

„Wir nutzen die Corona-Warn-App - machen Sie mit!" Seit heute können Sie die Corona-Warn-App des Bundes herunterladen. Helfen Sie mit, die Pandemie aktiv einzudämmen! +++ 'We're using the coronavirus warning app - join us!' As of today, you can download the coronavirus warning app of the Federal Government. Show your support to actively curb the pandemic! @coronawarnapp @bundesgesundheitsministerium #corona #coronavirus #covid19 #coronawarnapp #gemeinsamgegencorona #gemeinsamstark #zusammenhalt #zusammensindwirstark #solidarität #solidarity #bundespräsident #steinmeier #elkebüdenbender