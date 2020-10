+++ Coronavirus +++ IWF: Schnelle Lockdowns könnten wirtschaftliche Erholung beschleunigen – Berlin überschreitet Grenzwert

Der Hamburger Senat hat neue Coronamaßnahmen angekündigt, falls die Inzidenzzahl in der Stadt auch in den kommenden beiden Tagen über 35 liegen sollte. Dann sollen ab Montag alle Mitarbeiter in Geschäften und Gastronomie Masken tragen müssen. Gesichtsvisiere sind nicht mehr zulässig. Zudem gilt die Maskenpflicht dann bei allen Veranstaltungen in geschlossen Räumen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr sowie auf dicht genutzten öffentlichen Plätzen im Freien.

Der Senat droht der Gastronomie zudem bei weiteren Verstößen ein generelles Verbot von Stehplätzen an. Zusätzliche Maßnahmen seien geplant, falls der Inzidenzwert wie etwa in Bremen auf über 50 steigen sollte. Am Donnerstag lag er in Hamburg bei 36,1.