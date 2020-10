+++ Coronavirus +++ Karliczek: Ab Mitte 2021 könnte breite Bevölkerung geimpft werden

Tschechien hat den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei den Neuinfektionen verzeichnet. Am Mittwoch kamen 5335 weitere Fälle hinzu, wie nun aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Erst am Vortag war erstmals die 4000er-Marke überschritten worden. Seit Beginn der Pandemie starben in Tschechien 829 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19. Seit Wochenbeginn gilt der nationale Notstand.



Die Regierung des Ministerpräsidenten Andrej Babis von der populistischen Partei ANO will am Freitag ein ganzes Maßnahmenpaket vorstellen. Gesundheitsminister Roman Prymula sagte der Zeitung „MF Dnes“ (Donnerstag), es werde unter anderem über die vollständige Schließung der Theater und Kinos verhandelt. Zudem könnten Hotels genutzt werden, um Menschen in Quarantäne unterzubringen und von ihren Familienmitgliedern zu isolieren.