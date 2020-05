+++ Coronavirus +++ Kontaktbeschränkungen werden bis 5. Juni verlängert – aber leicht gelockert

Trotz der ersten Lockerungen im Einzelhandel stehen einer Umfrage zufolge bei mehr als jedem dritten Unternehmen in Deutschland die Geschäfte in großen Teilen oder sogar ganz still. In der Reisewirtschaft laufe derzeit sogar bei drei von vier Betrieben so gut wie nichts, teilte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Mittwoch in einer Vorabauswertung seiner Firmenumfrage mit. Bei den Unternehmen des Gastgewerbes - Hotels, Ferienwohnungen, Restaurants, Bars und Biergärten - ist die Lage demnach ebenfalls dramatisch. Dort seien sechs von sieben Betrieben ganz oder teilweise geschlossen.