+++ Coronavirus +++ Mehrwertsteuer für Essen in Restaurants wird gesenkt – Austrian Airlines nimmt Flugbetrieb Mitte Juni auf

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat vor negativen Folgen für Kinder durch den coronabedingt fehlenden Kita- und Schulbesuch gewarnt. „Die Schäden durch unterbliebene Bildung, unterbliebene Förderung sind immens“, sagte er am Donnerstag in Berlin. „Hier droht ein Fadenriss.“ Das gelte insbesondere für die Kinder, die zu Hause nicht die nötigen Anregungen bekämen. „Und bei Lichte betrachtet brauchen auch viele Erwachsene wieder die Kita und die Schule, noch nicht einmal zuerst aus beschäftigungspolitischen Gründen, sondern weil in vielen Familien langsam die Nerven blank liegen.“



Der Vorsitzende der Freien Demokraten forderte daher, „dass noch vor den Sommerferien Kitas und Schulen wieder in den modifizierten Regelbetrieb wechseln“. Dies müsse unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln und möglicherweise in rollierenden Systemen, aber mit Verlässlichkeit für einige Stunden in der Woche geschehen.