+++ Coronavirus +++ Nach Ausbruch in Schlachthof: Grenzwert im Landkreis Cloppenburg überschritten

Die im nächsten Jahr erwartete Konjunkturerholung nach der Corona-Rezession dürfte sich laut Experten vor allem auf dem Jobmarkt in Ostdeutschland positiv niederschlagen.

"In allen ostdeutschen Flächenländern wird der IAB-Prognose zufolge 2021 die Zahl der Arbeitslosen sogar geringer sein als vor der Corona-Krise", erklärte das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (IAB) am Freitag. "Vor allem in den ostdeutschen Regionen spielt der demografisch bedingte Rückgang der Erwerbsbevölkerung eine Rolle." Demnach sinkt die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern auch wegen des Alterns der Gesellschaft und weil viele Jüngere für Ausbildung oder Beruf in den Westen ziehen.



Von den 16 Bundesländern dürfte einzig in Bayern die Arbeitslosenquote der Studie zufolge 2021 um 0,1 Prozentpunkte zum laufenden Jahr steigen. Dennoch weist der Freistaat dann mit 4,2 Prozent bundesweit immer noch den niedrigsten Wert auf.