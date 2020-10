+++ Coronavirus +++ NRW deckelt Gästezahl für private Feiern – Wissenschaftler: Großbritannien steht an einem Wendepunkt

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Zahl der Teilnehmer an privaten Feiern in dem bevölkerungsreichsten Bundesland angesichts steigender Corona-Fallzahlen auf maximal 50 Personen beschränken. Dies kündigt Ministerpräsident Armin Laschet nach einer Sondersitzung des Landeskabinetts in Düsseldorf an.

Zahlreiche Städte in dem bevölkerungsreichsten Bundesland hatten zuletzt die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten, darunter Köln und Essen. In den betroffenen Städten sollen nun die Öffnungszeiten von Kneipen eingeschränkt und Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern im Freien und 250 Teilnehmern in geschlossenen Räumen gestrichen werden.

Reisen sollten in den Herbstferien möglichst unterlassen werden, sagt Laschet. Die gelte auch für Reisen innerhalb Deutschlands. Es gebe in Deutschland immer mehr Risikogebiete. Ein zweiter Lockdown müsse unbedingt verhindert werden, sagte Laschet. In Nordrhein-Westfalen sind vorerst keine Beherbergungsverbote für Urlauber aus innerdeutschen Corona-Hotspots in Kraft.



Laschet kündigte ferner. So soll in Kommunen, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche den sogenannten