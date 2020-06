+++ Coronavirus +++ R-Wert steigt auf 1,2 – Zwei Küstenorte an der Ostsee wegen Überfüllung gesperrt

Erstmals seit drei Jahrzehnten darf in Hongkong nicht der Opfer der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung am 4. Juni 1989 in China gedacht werden. Die Organisatoren erhielten am Montag keine Genehmigung. Die Polizei begründete dies mit den geltenden Abstandsregelungen im Kampf gegen das Coronavirus und einer „größeren Gefahr für die allgemeine Gesundheit“. An den Kerzenandachten nahmen in den vergangenen Jahren meist mehr als 100.000 Menschen teil.