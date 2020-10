+++ Coronavirus +++ Rezessionsgefahr ist gestiegen – Streit um neues US-Konjunkturpaket

In Südkorea sind 110 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Hälfte der Fälle stehe in Verbindung mit einem Krankenhaus in der Stadt Busan, teilte die südkoreanische Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag mit. In dem Land mit gut 51 Millionen Einwohner liegt die offizielle Zahl der Fälle damit bei fast 25.000. Mindestens 54 der Neuinfektionen stünden mit dem Krankenhaus für Ältere in Verbindung. Mehr als 40 seien in der dicht bevölkerten Metropolregion Seoul verzeichnet worden, mit Verbindungen zu Krankenhäusern, Kirchen, Schule und Büros.

Die stetige Zunahme der Neuinfektionen ist Grund zur Sorge in dem ostasiatischen Land, das erst kürzlich die Maßnahmen zum Wahren von Abstand gelockert hat, Nachtclubs und Karaoke-Bars erlaubte, wieder zu öffnen, und Zuschauer bei Sportveranstaltungen zuließ. Die Behörden wollen deshalb 160.000 Mitarbeiter von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Sozialstationen in Seoul und Umgebung auf das Virus testen.