 +++ Coronavirus +++: RKI meldet neues Rekordhoch – Mecklenburg-Vorpommern hebt Quarantänepflicht im Tourismus auf

Die italienische Region Lombardei hat wegen eines Anstiegs der Coronavirus-Infektionen neue Maßnahmen verhängt. Die Regionalregierung ordnete am Freitagabend unter anderem an, dass Oberschulen Stundenpläne einführen, bei denen die Schüler abwechselnd persönlich zum Unterricht kommen und per Internet unterrichtet werden. In der ebenfalls stark betroffenen Region Kampanien sind ähnlich strenge Maßnahmen verhängt worden. Schulen wurden für zwei Wochen geschlossen.



Die Lombardei ist wieder die am stärksten von der Coronavirus-Pandemie in Italien betroffene Region. Täglich sind mehr als 2000 Infektionen dazugekommen. Krankenhäuser sind ausgelastet. Auf den Intensivstationen wird es voll.