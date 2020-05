+++ Coronavirus +++ Scheuer fordert EU-Kommission auf, Lufthansa-Hilfe ohne Auflagen zu genehmigen

In einem Betrugsfall um eine versprochene Massenzustellung von Atemschutzmasken droht einem Mann im US-Staat Georgia eine lange Haftstrafe. Ein Bundesgericht in der Stadt Savannah warf ihm am Donnerstag vor, einer ausländische Regierung in der Coronakrise eine Riesenlieferung von Masken in Aussicht gestellt zu haben, die es gar nicht gab. Den Deal fädelte der Mann laut der Staatsanwaltschaft mit mindestens zwei Partnern zwischen März und April ein. Dabei ging es demnach um angeblich 50 Millionen N95-Masken, die besonders effektiv winzige Teilchen zurückhalten.

Obwohl die mutmaßlichen Betrüger nie in Besitz der Masken waren, konnten sie die ausländische Regierung dazu überreden, die 317 Millionen Dollar (rund 290 Millionen Euro) auf ein Konto zu überweisen, wie aus den Gerichtsakten hervorging. Dabei war der Verkaufspreis demnach fünf Mal höher als der eigentliche Marktwert der Masken.

Der Secret Service habe die Transaktion jedoch noch gestoppt, ehe sie abgeschlossen worden sei, teilte das Büro des Bundesstaatsanwalts Bobby Christine mit. Dem Beschuldigten drohen im Falle einer Verurteilung wegen versuchter krimineller Aktivitäten und Verschwörung bis zu 20 Jahre Haft. Welche ausländische Regierung ihm fast auf den Leim gegangen wäre, verrieten die Staatsanwälte nicht.