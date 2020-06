+++ Coronavirus +++ Spanien plant Milliarden-Hilfspaket für Autoindustrie – Condor will bis zu 1000 Stellen streichen

Nach öffentlicher Kritik an der Quarantänepflicht für Einreisende hat die britische Regierung eine Überprüfung der Regeln in Aussicht gestellt. „Wir möchten alle, dass sich der Reisebereich wieder öffnet, natürlich", sagte Finanzminister Rishi Sunak am Sonntag dem Fernsehsender BBC. Der Verkehrsminister prüfe aktiv Vorschläge, wie „einige Reisekorridore" wieder geöffnet werden könnten. Die vorige Woche eingeführten Quarantänebestimmungen waren auf breite Kritik gestoßen, insbesondere auch in der Touristikbranche. Die ohnehin in der Krise in Turbulenzen geratenen Fluggesellschaften fürchten um Jobs und ihr Geschäft in Großbritannien.



Wie Finanzminister Sunak dem TV-Sender Sky News mitteilte, stellt die Regierung in London auch die Vorschriften für die soziale Distanz auf den Prüfstand. Premierminister Boris Johnson habe eine umfassende Überprüfung der Abstandsregel von zwei Metern in Auftrag gegeben. Dies würde bedeuten, dass zum Beispiel drei Viertel aller britischen Pubs ihre Türen für Gäste wieder öffnen könnten. Derzeit ist es nur ein Drittel. Sunak sagte, der Rückgang der britischen Wirtschaftsleistung um ein Viertel in Zeitraum März und April zeige, welch großen Schlag der Lockdown der Wirtschaft versetzt habe.