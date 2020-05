+++ Coronavirus +++ Sterblichkeit im April über Durchschnitt der Vorjahre – Demo-Version der Corona-App wird vorgestellt

Der Pariser Flughafen Orly will am 26. Juni wieder schrittweise öffnen. Der Flughafen im Süden von Paris wird zunächst mit dem Terminal 3 starten, hieß es in einer Mitteilung. „Sobald die kommerziellen Flüge wieder aufgenommen werden, wird Orly 3 auch mit Wärmekameras ausgestattet, so dass die Passagiere nach ihrer Ankunft in Paris von der Temperaturmessung profitieren können“, hieß es.

Paris-Orly ist seit dem 1. April geschlossen - Flüge wurden seitdem über den Pariser Flughafen Charles de Gaulle abgewickelt. Von Orly fliegen in der Regel auch zahlreiche Flieger in Urlaubsregionen am Mittelmeer.