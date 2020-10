+++ Coronavirus +++ Stuttgart bittet Bundeswehr um Hilfe – Wissenschaftler: Großbritannien steht an einem Wendepunkt

In Nordrhein-Westfalen berät die Landesregierung am Sonntag in einer Sondersitzung über die Lage in der Corona-Epidemie. Am Nachmittag will Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) über das weitere Vorgehen informieren. Unter anderem Köln gehört zu den Risikogebieten in Deutschland. In solchen Gebieten sind über sieben Tagen mehr als 50 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner registriert worden.