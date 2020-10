+++ Coronavirus +++ US-Pharmakonzern stoppt Erprobung von Antikörpertherapie – Niederlande im „Teil-Lockdown“

Lettland verschärft die Corona-Einschränkungen. Die Regierung in Riga weitete am Dienstag die bislang im öffentlichen Nahverkehr geltende Maskenpflicht auf öffentliche Orte aus. Ab Mittwoch müssen in dem baltischen EU-Land in Geschäften, Kultureinrichtungen, Kirchen und an Verkehrsknotenpunkten Mund und Nase bedeckt werden. Die Pflicht entfällt, wenn an einem dieser Orte eine Veranstaltung mit personalisierten Sitzplätzen stattfindet.



Zudem wird die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern beschränkt: Vom 17. Oktober an dürfen sich nicht mehr als 30 Personen in Innenräumen versammeln, im Freien liegt die Grenze bei 300 Personen. Neue Einschränkungen gibt es auch für Bars, Restaurants und Cafés, die nur noch bis Mitternacht gastronomische Dienstleistungen anbieten. Auch dürfen dort nicht mehr als vier Menschen an einem Tisch sitzen.



Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern verzeichnete insgesamt bislang 2840 bestätigte Infektionen und 41 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Dabei hatten die täglichen Infektionszahlen zuletzt deutlich zugenommen - vor allem unter jungen und aktiven Menschen sowie unter Lehrkräften an Bildungseinrichtungen. Für die Klassen 7 bis 12 stellte die Regierung daher den Lehrbetrieb nach den Herbstferien bis Ende Oktober auf Fernunterricht um.